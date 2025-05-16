Perugia, Halkbank'ı 3-0 Mağlup Ederek Finale Yükseldi

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: David Fernandez Fuentes, Marie-Catherine Boulanger

PERUGİA: Loser, Ishikawa, Usowicz, Herrera, Piccinelli, Sole, Zoppellari, Ben Tara, Colaci, Candellaro, Cianciotta, Plotnytskyi, Giannelli, Semeniuk

HALKBANK: Ma'a, Kooy, Leal, Sercan Bıdak, Sotola, Volkan Döne, Mert Matic, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Mirza, Yunus Emre, Deniz İvgen, Caner, İzzet

SETLER: 25-23, 25-23, 25-22

SÜRE: 97 dakika

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Perugia, Halbank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yarı finalde mağlup olan Halkbank ise üçüncülük maçına çıkacak. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında İtalyan ekibi Perugia ile Halkbank karşı karşıya geldi. Atlas Arena'da oynanan mücadeleyi Perugia, 25-23, 25-23 ve 25-22'lik skorlarla kazanarak finale yükseldi. Perugia finalde Jastrzebski - Zawiercie eşleşmesinin kazananı ile finalde mücadele edecek. Mağlup olan takım ise Halkbank ile üçüncülük mücadelesi verecek.