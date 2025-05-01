Persepolis, Mes Rafsanjan'ı Mağlup Etti

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde karşılaştığı Mes Rafsanjan'ı 3-0 yendi.

Ligin 28. haftasında Mes Rafsanjan'a konuk olan Persepolis, 5 ve 45+2. dakikalarda Ali Alipour, 44. dakikada ise Serdar Dursun'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Serdar Dursun, bu sezon Persepolis formasıyla ligde çıktığı 10 maçta 5 gole ulaştı.

Bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı bulunmayan üçüncü basamaktaki Persepolis, bu galibiyetle puanını 54 yaptı. Birer maçı eksik lider Traktör'ün 61, ikinci sıradaki Sepahan'ın 56 puanı bulunuyor.