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Persepolis, Mes Rafsanjan'ı Mağlup Etti

Persepolis, Mes Rafsanjan'ı Mağlup Etti
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İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde Mes Rafsanjan'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ali Alipour ve Serdar Dursun'un golleriyle zafere ulaşan takım, puanını 54'e çıkardı.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde karşılaştığı Mes Rafsanjan'ı 3-0 yendi.

Ligin 28. haftasında Mes Rafsanjan'a konuk olan Persepolis, 5 ve 45+2. dakikalarda Ali Alipour, 44. dakikada ise Serdar Dursun'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Serdar Dursun, bu sezon Persepolis formasıyla ligde çıktığı 10 maçta 5 gole ulaştı.

Bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı bulunmayan üçüncü basamaktaki Persepolis, bu galibiyetle puanını 54 yaptı. Birer maçı eksik lider Traktör'ün 61, ikinci sıradaki Sepahan'ın 56 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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