Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu
Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde son dönemde eleştirilerin odağı olan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilecek sırtı dönük bir santrforla performansının artacağına inanıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, ligin son haftalarında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi.

LİGDE SON GOLÜ 9 KASIM'DA

Milli oyuncu, Süper Lig'de son olarak 9 Kasım'da fileleri havalandırdı. O tarihten bu yana oynadığı 6 maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Kerem, son olarak oynanan Corendon Alanyaspor maçında ise 62. dakikada oyundan alındı.

TEDESCO'NUN KEREM İLACI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son dönemde suskun kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, takıma yapılacak sırtı dönük bir santrfor transferiyle performansının artacağına inanıyor. Sarı-lacivertliler, hem marka hem oyun sistemi nedeniyle santrfor transferi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

LİG PERFORMANSI

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 14 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

