Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde son dönemde eleştirilerin odağı olan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilecek sırtı dönük bir santrforla performansının artacağına inanıyor.
- Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de son golünü 9 Kasım'da attı ve son 6 maçta gol atamadı.
- Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun performansının sırtı dönük bir santrfor transferiyle artacağına inanıyor.
- Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 14 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, ligin son haftalarında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi.
LİGDE SON GOLÜ 9 KASIM'DA
Milli oyuncu, Süper Lig'de son olarak 9 Kasım'da fileleri havalandırdı. O tarihten bu yana oynadığı 6 maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Kerem, son olarak oynanan Corendon Alanyaspor maçında ise 62. dakikada oyundan alındı.
TEDESCO'NUN KEREM İLACI
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son dönemde suskun kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, takıma yapılacak sırtı dönük bir santrfor transferiyle performansının artacağına inanıyor. Sarı-lacivertliler, hem marka hem oyun sistemi nedeniyle santrfor transferi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
LİG PERFORMANSI
Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 14 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.