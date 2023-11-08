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Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Gol atan daha yaşlı bir futbolcu yok

Porto'nun 40 yaşındaki stoperi Pepe, Antwerp ile oynanan maçta gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandıran en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen dünyaca ünlü stoperden önce bu başarı 38 yaş ile Totti'ye aitti.