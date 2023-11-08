Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Gol atan daha yaşlı bir futbolcu yok
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Porto'nun 40 yaşındaki stoperi Pepe, Antwerp ile oynanan maçta gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandıran en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen dünyaca ünlü stoperden önce bu başarı 38 yaş ile Totti'ye aitti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yenen Porto'da Pepe attığı gol ile tarihe geçti. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 40 yaşındaki savunmacı, Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
TOTTI'DEN UNVANI ALDI
Bu gol öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan forvet Francesco Totti, 38 yıl 59 günle gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu elinde tutuyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde:
- Pepe (Porto) - Antwerp (Belçika), 7 Kasım 2023 - 40 yıl 254 gün
- Francesco Totti (Roma) - CSKA Moskova (Rusya), 25 Kasım 2014 - 38 yıl 59 gün
- Ryan Giggs (Manchester United) - Benfica (Portekiz), 14 Eylül 2011 - 37 yıl 290 gün
- Filippo Inzaghi (Milan) - Real Madrid (İspanya), 3 Kasım 2010 - 37 yıl 87 gün
- Javier Zanetti (Inter) - Tottenham Hotspur (İngiltere), 20 Ekim 2010 - 37 yıl 72 gün???????
Kaynak: Haberler.com / Spor