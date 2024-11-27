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Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Feyenoord maçı sonrası yüzündeki çizikler dikkat çekti. Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası kendisine zarar verdiğini itiraf eden Guardiola, yüzündeki çizikleri kendi tırnaklarıyla yaptığını ifade etti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve şok bir şekilde 3-3 berabere kaldıkları Feyenoord maçı sonrası yüzündeki çizikler gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.

"KENDİME ZARAR VERMEK İSTİYORUM"

Son 15 dakikasına 3-0 önde girdiği maçta üst üste yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Pep Guardiola adeta çılgına döndü. Basın toplantısında yüzündeki çiziklerin kendisine sorulması üzerine başarılı teknik adam 'Tırnaklarımla yaptım. Artık kendime zarar vermek istiyorum' dedi. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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