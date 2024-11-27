Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

Milyonların gözü bu toplantıda! İşte asgari ücret için öne çıkan rakam
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Pep Guardiola, Feyenoord Maçında Kendine Zarar Verdi

Pep Guardiola, Feyenoord Maçında Kendine Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City'nin Feyenoord ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası sinirlenen teknik direktör Pep Guardiola, tırnaklarıyla kendine zarar vererek burnunda ve alnında çizikler oluşturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabere kalan Manchester City'de sinirlenen Teknik Direktör Pep Guardiola tırnaklarıyla kendine zarar verdi. Guardiola'nın burnunda ve alnında çizikler oluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Hollanda takımı Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Manchester ekibi, müsabakada 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatını bu maçta da durduramadı. Bu sezon son olarak Southampton'u mağlup eden İngiliz temsilcisi daha sonra oynadığı 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Son dakikalarda yedikleri golden sonra sinirlenen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kendine zarar verdi. Burnunda ve alnında çizikler oluşan Guardiola, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili sorulan soruya, "Tırnağımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı
img

Tarkan'ın ayakkabıları konserinin önüne geçti
img

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.