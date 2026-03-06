Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Atko Grup Pendikspor ile İmaj Altyapı Vanspor, karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Golleri Emir Bars ve Soldo attı.

Stat: Pendik

Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Thuram, Hamza Akman, Hakan Yeşil, Denic, Clarke-Harris (Dk. 84 Görkem Bitin)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 64 Regis), Emir Bars (Dk. 86 Sabahattin Destici), Jefferson, Hostikka, Cedric

Goller: Dk. 4 Emir Bars (Vanspor), Dk. 16 Soldo ( Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 31 Jefferson, Dk. 90+1 Mehmet Özcan (Vanspor), Dk. 82 Thuram ( Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Atko Grup Pendikspor ile İmaj Altyapı Vanspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
