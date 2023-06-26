Pendikspor'u tutabilene aşk olsun! Fenerbahçe'nin yıldızına da imzayı attırıyorlar

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Öte yandan İstanbul ekibi, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, ligde kalıcı olmak için güçlü bir kadro kurma hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden İstanbul ekibi, Pelkas için harekete geçti.

PELKAS, İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Pendikspor ise Yunan yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İstanbul ekibi, Pelkas'ı görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti.

HALİL VE PELKAS'IN KARNESİ

Öte yandan Pendikspor, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Akbunar, Eyüpspor'da 17 maçta 1 gol-2 asistlik performans sergiledi. Pelkas ise 26 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.