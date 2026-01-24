Haberler

Uğur Uçar: "Hep play-off potasında olacağız"

Güncelleme:
Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar, takımın geleceği için play-off potasından çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Erzurumspor FK'ya karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan Uçar, transfer tahtasının kapalı olması ve eksik oyuncuların durumunun oyunlarını etkilediğini belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın geleeğini düşünerek hareket ettiklerini belirterek, "Onun için bizim play-off potasından hiç çıkmamamız gerekiyor. Hep play-off potasında olacağız. Şampiyonluğu kovalacağız. Herkes bundan emin olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, "1-0 öne geçtik sonra 2. golü bulduk VAR'dan döndü. Kötü bir gidişatımız var. Bunu kısa sürede tekrar olumluya çevireceğiz ve galibiyet serisini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Hep play-off potasında olacağız"

Erzurumspor maçının önemini bildiklerini belirten Uçar, sezonun kalan bölümü için şunları söyledi:

"Yenseydik yukarıyı yakalayacaktık. Ben futbolcularımın istekleri ve arzularından çok memnunum. Şöyle bir süreç de yaşıyoruz; transfer tahtamız kapalı. Eksik oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. Bu durum da açıkçası oyunumuzu etkiliyor. Önemli olan Pendikspor. Pendikspor'un geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Onun için bizim play-off potasından hiç çıkmamamız gerekiyor. Hep play-off potasında olacağız. Şampiyonluğu kovalacağız. Herkes bundan emin olsun. Zaten sezon başından gelen iyi bir oyunumuz var. Bunu da inşallah sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
