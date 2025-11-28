Haberler

Pendikspor, Manisa FK'yi 2-0 Geçti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Goller 90. dakikada Denic ve 90+5. dakikada Thuram'dan geldi.

Stat: Pendik

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Haydar Avcı

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira (Dk. 86 Furkan Doğan), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Wilks, Denic, Ahmet Karademir (Dk. 56 Adnan Uğur), Clarke-Harris (Dk. 76 Thuram)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Toure, Burak Süleyman (Dk. 65 Adekanye), Lindseth (Dk. 90+1 Benrahou), Cissokho, Yusuf Talum (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Diony (Dk. 83 Muhammed Kiprit)

Goller: Dk. 90 Denic, Dk. 90+5 Thuram (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 53 Mesut Özdemir, Dk. 59 Bekir Karadeniz, Dk. 67 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
