Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Atko Grup Pendikspor ve Arca Çorum FK, 1-1 berabere kaldı. Maçta Görkem Bitin, Pendikspor adına gol atarken, Thiam son dakikada eşitliği sağladı. Pendikspor'da görkem Bitin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Denic, Wilks (Dk. 71 Berkay Sülüngöz), Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Thuram, Mesut Özdemir (Dk. 86 Hamza Akman), Furkan Mehmet Doğan (Dk. 87 Sequeirra), Kitsiou (Dk. 77 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan

Arca Çorum FK: Sehic, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Üzeyir Ergün (Dk. 62 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Ahmed Ildiz), Fredy, Pedrinho, Burak Çoban (Dk. 75 Thiam), Atakan Akkaynak (Dk. 62 Aleksic), Samudio

Goller: Dk. 21 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 67 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 32 Mesut Özdemir, Dk. 66 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 39 Samudio, Dk. 66 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK, 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme
500

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu
Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor