Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Iğdır FK maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ""Milli aradan sonra iyi oyunumuz devam ettirebilmek önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Benim için en değerli olan şey; milli aradan sonra oyunumuz geliştirerek özellikle Manisa maçında iyi oyun oynayan Pendikspor'un, o oyunun devamı olarak bugün de devamını getirmesiydi. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle tamamlamış olsak da sahada oyunun hakimi o maçta da bizdik. Rakip 8 kişi kaldıktan sonra işler tabii bizler için daha kolay oldu ama 11'e 11'de de oyuncularımın performansını beğendim. Bugün sahada iyi işler yaptık fakat bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sıralamada daha yukarılara çıkabilmemiz için maç kazanmamız gerekiyor. Önümüzde bir kupa maçı var. O müsabakada daha az şans verdiğimiz ve genç oyuncularımızı değerlendirmeyi planlıyoruz. Oyunumuzu geliştirmek ve aynı zamanda istediğimiz skorları almak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsek şu an olduğumuz yerden bir an önce kurtulacağız diye düşünüyorum. Bizleri geldiğimiz günden itibaren dinleyen ve sahaya istediklerimizi yansıttıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Oyunumuzu ve oyuncuları geliştirmek için galibiyet önemli bir faktör"

Galip geldikleri için memnun olduğunu söyleyen Şahin, "Geldiğimiz günden itibaren zorlu rakiplerimizi de yenmeyi başardık. Bazı maçlarda favori olmamıza rağmen skor alamadığımız oldu. Milli ara bizim için çok önemliydi. Bu süreçte oyuncularımızla hem teoride hem de pratikte iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Manisa karşısında oyun olarak bu maçta da hem oyun hem de skor olarak kazandık. Galibiyet almak bizim için önemli. Oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek lazım. Bunlar için de galibiyet önemli bir faktör. Dinamik ve genç oyuncularımız var. Oyuna katacağımız potansiyel oyuncularımız var. Kağıt üzerinde bu maçta Iğdır FK favori gösteriliyordu ama yenmeyi başardık. Haftaya iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olan Esenler Erokspor ile karşılaşacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Biz işimizi doğru yapabilirsek, kiminle oynadığımızın bir önemi kalmaz" şeklinde konuştu.

Müsabakada 2 gol kaydeden Bekir Karadeniz hakkında da konuşan Murat Şahin, "Bugün skor katkısında önemli işler yaptı. Zaten Bekir iyi bir oyuncumuz. Onun yanı sıra genç arkadaşlarımıza da şans vermeye çalışıyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. İlk hedeflerimden bir tanesi oyuncularımızın gelişmesi. Onlar gelişirse oyunumuz gelişir. Böylece skor anlamında istediklerimizi elde ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı