Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Sezonu 19. sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e veda eden Pendikspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kırmızı beyazlı takımın sosyal medya hesabından Üzülmez'in ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.