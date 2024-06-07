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Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig'i 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Sezonu 19. sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e veda eden Pendikspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kırmızı beyazlı takımın sosyal medya hesabından Üzülmez'in ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İbrahim Üzülmez Pendikspor Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

ne bekliyorsunuz başarı sıfır hala kulüp buluyor

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Denis Krs:

Coban bile olmaz bundan bu ne anlar futboldan ama malesef turkiyedee isler Baska turlu oluyor

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slim shady:

Eyüpsporun lige çıkabilmesinin tek sebebidir kendisi. Takıma kimlik kazandırdı. Pastayı başkası yedi. Pendik zaten düşmüştü. Başına geldiğindeki fikstürde işleri çok zordu.

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