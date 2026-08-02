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Pendikspor’dan transfer yasağıyla ilgili açıklama

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Pendikspor, UEFA tarafından açıklanan 3 dönem transfer yasağıyla ilgili transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Pendikspor, UEFA tarafından açıklanan 3 dönem transfer yasağıyla ilgili transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda yer alan transfer yasağı iddialarıyla ilgili olarak, taraftarımızın ve Pendiklilerin içinin rahat olmasını isteriz. Kulübümüzün geleceğini emin adımlarla inşa etmek en büyük önceliğimizdir. Transfer tahtamızı açık ve aktif hale getirmek amacıyla, yönetimimiz ile gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Pendikspor'u hak ettiği noktaya taşımak, güçlü bir kadro kurmak ve şehrimizin gururunu yaşatmak için tüm engelleri aşmaya kararlıyız. Sürecin her aşamasında şeffaflıkla hareket ettiğimizi, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Pendikspor'un başarısı için birlik, inanç ve emekle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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