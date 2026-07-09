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Pendikspor'un yeni teknik direktörü Umut Eskiköy oldu

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Umut Eskiköy oldu
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Pendikspor, eski kaptanlarından Umut Eskiköy'ü yeni teknik direktör olarak göreve getirdi.

Pendikspor'da teknik direktörlük görevine kulübün eski kaptanlarından Umut Eskiköy getirildi.

Pendikspor Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün Umut Eskiköy olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, yıllarca Pendikspor formasını başarıyla giyen ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Eskiköy'ün teknik direktör olarak göreve başladığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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