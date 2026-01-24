Haberler

Bekir Karadeniz, Pendikspor'da 100. maçına çıktı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bekir Karadeniz, Pendikspor formasıyla 100. resmi maçını oynadı. Müsabaka öncesinde kulüp başkanı Atakan Yüce, özel hazırlanan '100' yazılı formayı kendisine takdim etti.

Pendikspor'da Bekir Karadeniz, Erzurumspor FK maçıyla birlikte kırmızı-beyazlılarda 100. maçına çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Müsabaka öncesi Pendikspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Bekir Karadeniz'e günün anısına özel hazırlanan forma takdim edildi. Üzerinde '100' yazılı forma Pendikspor Başkanı Atakan Yüce tarafından takdim edilirken, kulüp de sosyal medya hesabından, "Emeklerin ve mücadelen için teşekkürler Bekir, birlikte nice zaferlere" paylaşımı yapıldı.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 20 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ile alt liglerde de mücadele etti. - İSTANBUL

Haberler.com
