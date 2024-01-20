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Pendikspor, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol taraftan Mame Thiam'ın pasında topla buluşan Umut Nayir, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası içi sağ çaprazına kullandığı serbest vuruşta Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

29. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası içi sağ tarafına derin pasında Rashica topla beraber son çizgiye inip kale önüne pasını aktardı. Kale önünde Cenk Tosun'un şutunda Alpaslan Öztürk kayarak müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada Midtsjö'nün ara pasında sağ tarafta Halil Akbunar topla buluştu. Halil'in ön direğe yerden pasına Erencan Yardımcı'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Eray Ersoy

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam, Erencan Yardımcı, Umut Nayir

Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Endri Çekiçi, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Diaby, Thuram, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zainutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Rebic, Ghezzal, Necip Uysal, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Gol: Umut Nayir (dk. 4) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Umut Nayir (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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