Pendikspor'a Taraftar Desteği
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Pendikspor'a, taraftarları moral desteği verdi. Tesislerde yapılan son çalışmada taraftarlar, takıma sevgi gösterilerinde bulunarak başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Pendikspor'a mücadele öncesi taraftarlar moral verdi.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Pendikspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele öncesi son çalışmasını yapan Pendikspor'u taraftarları yalnız bırakmadı. Tesislere gelen bir grup taraftar, takıma sevgi gösterilerinde bulunup başarılar diledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor