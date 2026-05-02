Penaltıyı kaçırdı, abisinin oynadığı takım şampiyon oldu

Bilecik'te oynanan şampiyonluk maçında penaltıyı kaçıran Emirhan Çınar'ı teselli eden rakip oyuncu abisiyle yan yana oturarak kutlamaları seyretti.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off final müsabakasına Osmaneli ilçesinin 2 güzide kulübü Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor kaşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'ndan maç kapalı gişe oynanırken, maçı penaltılardan Osmanelispor kazandı. Osmaneli Gençlerbirliği Spor oyuncu Emirhan Çınar son penaltıyı kaçırmasının ardından Osmanelispor futbolcular büyük sevinç yaşadı. Emirhan Çınar penaltı sonrası olduğu yere yığılırken, onu teselli eden de rakip Osmanelispor'da oynayan abisi Emre Çınar oldu. İkili birbirlerine sarılırken, ardından yan yana yere oturdular. İkili Osmanelispor'un şampiyonluk kutlamalarını beraber izlerken, ortaya da güzel bir fotoğraf karesi çıktı. O fotoğraf karesi sonrası sporseverseler duygu dolu anlar yaşarken, abi Emre Çınar'ın bu hareketi takdirle karşılandı.

Öte yandan penaltılarla 4-3 kazanan Osmanelispor 4-3 kazarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
