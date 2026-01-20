Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
- Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
- BeIN Sports'taki Trio programında, Beşiktaş'ın penaltı itirazı pozisyonunda yorumcular farklı görüşler belirtti.
- Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonun penaltı olmadığını düşünürken, Bahattin Duran pozisyonun penaltı olduğunu savundu.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından tartışmalı hakem kararları, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında masaya yatırıldı.
TARTIŞMALI POZİSYONLAR GÜNDEM OLDU
Müsabaka boyunca Kayserispor'un elle oynama ve penaltı beklediği pozisyonlar ile Beşiktaş'ın penaltı itirazı, maçın ardından en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yaparken, dördüncü hakem olarak Melih Aldemir görev aldı. VAR hakemi olarak ise Cihan Aydın görev yaptı.
KAYSERİSPOR'UN ELLE OYNAMA BEKLEDİĞİ POZİSYON
Deniz Çoban, oyuncunun kolunun doğal pozisyonda olduğunu ve kaçınma hareketi yaptığını belirterek elle oynama olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım, izlenen açılarda bir sorun görmediğini ve devam kararının doğru olduğunu söyledi. Bahattin Duran ise penaltının söz konusu olmadığını, Emirhan'ın el ve kol pozisyonunun doğal olduğunu vurguladı.
BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Deniz Çoban, ilk temasın kafa ile olduğu kanaatinde olduğunu ve bu nedenle hakemin kararını doğru bulduğunu belirtti. Bülent Yıldırım, net bir temas verisi olmadığı için VAR'ın müdahale etmemesini doğru bulduğunu, ancak sahada olsaydı penaltı verebileceğini ifade etti. Bahattin Duran ise topun kafaya değil, doğal olmayan ele geldiğini savunarak pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.