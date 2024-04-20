Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu

Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcumuz Can Uzun'un da forma giydiği Nürnberg, sahasında Paderborn'u ağırladı. Max-Morlock Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazandı.

CAN UZUN PENALTI KAÇIRDI

55. dakikada penaltı kaçıran Can Uzun, 68. dakikada oyundan alındı ve yerini Sebastian Andersson'a bıraktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oyundan çıkarken oldukça üzgün görünen genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre ağladı. Can'ı takım arkadaşları teselli etti.