Pedallar Cumhuriyetin 100. Yılı için pedal çevrildi

BİNGÖL - Bingöl'de Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Vali Ahmet Hamdi Usa öncülüğünde kurum amirleri ve vatandaşlar pedal çevirdi.

Bingöl Valiliği tarafından hafta içerisinden bu yana Cumhuriyetin 100. Yılı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biride Türk Bayraklarıyla yapılan bisiklet turu oldu. Etkinlik kapsamında Yaklaşık 150 kişilik grup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde buluştu. Çapakçur köprüsü ve kent merkezide dahil 5 kilometre boyunca pedal çeviren gurup Bingöl Valiliği önünde turu sonlandırdı.

Etkinlik, öğrencilerin Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona ererken, bisiklet turuna Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Cumhuriyetimizin 100.yılını kutluyoruz. Aziz milletimize layık etkinliklerle kutlamak istiyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de bisiklet turuydu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden başlayıp Çapakçur köprüsü ve Kültür caddesinden gelerek Valilik binamız önünde bu etkinliğimizi tamamladık. Yaklaşık 150'ye yakın bisiklet sever katıldı. Kamu kurum amirlerimizden olsun, vatandaşlarımızdan olsun herkesin katılımı ile yaptık. Çok keyifli bir turdu. Ben bu etkinliğe destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu etkinliği sadece bayramlarda değil artık bazı hafta sonlarında da yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.