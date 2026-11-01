Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında Gölcükspor ile 2-2 berabere kaldı

Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında Gölcükspor ile 2-2 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında Gölcükspor ile 2-2 berabere kaldı. Pazarspor'un golleri Emir Kaan Baş'ın kendi kalesine attığı gol ve Erhan Şengül'den gelirken, Gölcükspor Azat Çakar ve Orhan Yüksel'in golleriyle eşitliği sağladı.
Pazarspor, TFF 3. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gölcükspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Halil Erdoğan, Nuri Can Balkaya, Cenk Güngör
Pazarspor : Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Alperen Çağlayan (Can Efe Bozacı dk. 64), Erhan Şengül, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 59), Efe Sayhan (Denizalp Özdemir dk. 46), Muhammed Baltacı, Mete Han Genç, Aziz Demir (Abdussamed Saymaz dk. 86), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 46)
Gölcükspor: Mert Can Tunca, Abdulsamet Demirtürk, Erdin Üzer, Emir Kaan Baş, Emir Can Yusuf, Yağız Subaşı (Olcay Meydan dk. 56), Furkan Taştemir, Burak Başkaya, Yağız Efe Güloğlu (Efkan Kargoğlu dk. 83), Azat Çakar (Umut Karataş dk. 76), Orhan Yüksel
Goller: Emir Kaan Baş (dk. 3 k.k.), Erhan Şengül (dk. 71) (Pazarspor), Azat Çakar (dk. 43), Orhan Yüksel (dk. 55) (Gölcükspor)
Sarı kartlar: Emre Akgün, Erhan Şengül, Berat Kartal (Pazarspor), Yağız Subaşı, Erdin Üzer (Gölcükspor)