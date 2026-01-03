Pazarspor'da ikinci yarı mesaisi başladı

Yeni yılla birlikte sahaya inen Pazarspor, iyi bir kamp dönemi geçirerek Çayelispor derbisine hazır çıkmak istiyor.

Pazarspor, Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için çalışmalarına başladı. Yılbaşı izninin ardından yeniden toplanan mavi-beyazlı ekip, kısa ama yoğun bir hazırlık süreciyle lige hazır hale gelmeyi hedefliyor. Antrenman öncesi Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk, hem yeni yıl dileklerini paylaştı hem de ikinci yarı planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Öncelikle tüm Pazarspor ailemizin ve ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yılbaşı izninin ardından bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık" dedi.

Ardeşen'de hazırlık maçı

Hazırlık süresinin kısa olduğuna dikkat çeken Ramazan Öztürk, kamp programının Pazar'da tamamlandığını belirterek, "Pazar günü Ardeşen'de bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Kamp süresi kısa olduğu için çalışmalarımızı burada tamamladık" ifadelerini kullandı.

Transferde 4-5 takviye hedefi

İkinci yarı öncesi kadroyu güçlendirmek istediklerini vurgulayan Öztürk, transfer çalışmalarına da değindi. Öztürk, "4-5 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor, sonuçlanmak üzere olan transferler var. Bu takviyeler gerçekleşirse, Pazarspor ikinci yarıda adına yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

İlk hafta derbi heyecanı

Pazarspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çayeli Spor Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşmaya 'derbi' vurgusu yapan Ramazan Öztürk, centilmenlik mesajı vererek, "Coğrafi yakınlık nedeniyle bu maç derbi olarak adlandırılabilir ancak Çayelispor bizim her zaman kardeş kulübümüzdür. Umarım her iki takım da sezon sonunda hedeflediği noktada olur. Maçın önemi ve konsantrasyonu yüksek olacak. Centilmenlik çerçevesinde güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Pazarspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ligdeki durum

Nesine 3. Lig'de ilk yarıyı 16 puanla 11. sırada tamamlayan Pazarspor, ikinci yarıda puan tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, kısa hazırlık sürecini verimli değerlendirerek lige güçlü bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. - RİZE