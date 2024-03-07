Pazarspor, Hacettepe 1945 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Pazarspor, TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Hacettepe 1945 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Taşkın Güngör yönetiminde gerçekleştirilen idmanla takım, galibiyet için çalışıyor.
Pazarspor, TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Hacettepe 1945 maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Pazar İlçe Stadyumu'nda Teknik Direktör Taşkın Güngör yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Son haftalarda galibiyet sevinci yaşayamayan mavi-beyazlılar, bu mücadeleden 3 puan çıkarmak istiyor. Karşılaşma, 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. - RİZE