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Pazarspor, Çorlu Spor 1947'ye Mağlup Oldu

Pazarspor, Çorlu Spor 1947'ye Mağlup Oldu
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Nesine 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Pazarspor, sahasında Çorlu Spor 1947'ye 2-0 yenildi. Çorlu Spor'un gollerini Hüseyin Ayan ve Bahadır Taşdelen kaydetti.

Nesine 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Çorlu Spor 1947'ye 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Enes Kanpara, Hakan Dursun, Önder Demir

Pazarspor: Baran Demir, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Berkehan Biçer, Emre Akgün, Erhan Şengül, Esat Kabahel (Sefa Tunç dk. 64), Yavuz Alemdar (Emirhan Atilla dk. 80), Emre Kalkan (Yusuf Mutlu dk. 33 (Bertan Özkan dk.80)), Göktuğ Yılmaz (Metin Akbayrak dk. 79), Mustafa Sol

Çorlu Spor 1947: Emre Şanal, Metin Peker, Hüseyin Ayan, Okan Erdik, Mahsun Çapkan (Yasin Tosun dk. 63), Taygun Vurgun, Caner Doğan, Bahadır Taşdelen (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 79), Alperen Doğan, Volkan Uluğ, Erdem Onur Beytaş (Erdinç Pekgöz dk. 84)

Goller: Hüseyin Ayan (dk. 31), Bahadır Taşdelen (dk. 37) (Çorlu Spor 1947)

Sarı kart: Caner Doğan (Çorlu Spor 1947) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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