Pazarspor, Amasyaspor'u 3-1 mağlup etti
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TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta mücadelesinde Pazarspor, Amasyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Pazarspor'un gollerini Efe Taylan Altunkaya ve Emre Turan kaydederken, Amasyaspor'un tek golünü Talha Mayhoş attı.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta mücadelesinde Pazarspor, Amasyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Gamze Durmuş, Ahmet Ulu, Selçuk Gökgöz
Pazarspor: Mehmet Akif Önal, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Aykut Civelek, Abdurrahan Ayhanoğlu, Emircan Bayrakdar, Emre Turan, Göktuğ Yılmaz, Esat Kabahel, Yavuz Alemdar, Efe Taylan Altunkara, Semih Kayhan
Yedekler: Halil Kaşlı, Vehbi Furkan Yıldırım, Hacı Şükrü Çiçek, Muhammet Emre Kalkan, Yakup Can Gamsız, Fatih Cin, Talha Enes Dege, Berk Zerenman, Alperen Aşkın Erol, Emirhan Ayarcı,
Amasyaspor: Mücahit Çıra, Emircan Ataş, Onur Şirin, Ömer Faruk Aydemir, Emre Karadağ, Talha Mayhoş, Emre Işık, Tuncay Fındıkçı, Batuhan Ayvaz, Cuma Ali Üzüm, Ahmet Buğrahan Tuncay,
Yedekler: Safa, Özgür, Halitcan, Alihan, Okan, Can, Gökay, Kadir, Aşur
Goller: Efe Taylan Altunkaya (dk. 37), Emre Turan (dk. 45+1 ve dk. 65 pen.) (Pazarspor), Talha Mayhoş (dk. 86) (Amasyaspor)
Kırmızı kart: Cuma Ali Üzüm (dk. 45+4) - RİZE