Üye Girişi
Haberler

Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco 21 Kasım'da İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Henüz sözleşmesi uzatılmayan Dybala'nın takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Roma yerel basınındaki habere göre; Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor ve bunun için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BRANCO 21 KASIM'DA GÖRÜŞECEK

Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanıldı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan ekibiyle haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantli yıldız, henüz sözleşme uzatmadı. Fenebahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın Serie A ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek. Roma'da bu sezon 9 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, sadece 456 dakika sahada kalabildi.

Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İtalya Serie A Jose Mourinho Paulo Dybala Fenerbahçe İtalya Futbol Spor Roma

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı 'iptal' kararından vazgeçti

Terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
Yeleği açan usta, hemen polise haber verdi! Eski kiracıdan ev sahibine 'bomba' sürprizi

Yeleği açan usta, hemen polise haber verdi! Eski kiracıdan ev sahibine ölümcül sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Mehmet Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kim elendi? (27 Ekim) S SPORT CANLI İZLE | INTER- JUVENTUS maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport izle! Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti! Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.