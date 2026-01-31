Haberler

NBA'den Paul George'a 25 maç ceza

NBA'den Paul George'a 25 maç ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Philadelphia 76ers'ın basketbolcusu Paul George, yasaklı madde kullanımı nedeniyle 25 maç ceza aldı. NBA, anti-doping politikasını ihlal ettiği için bu kararı aldığını duyurdu.

Nba ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcusu Paul George, yasaklı madde kullandığından dolayı 25 maç ceza aldı.

Nba'de Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia 76ers'ta, ABD'li basketbolcu Paul George yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle bir süre parkelerden uzak kalacak. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anti-doping politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle George'a 25 maç men cezası verildiği duyuruldu.

35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

2010 yılında 1. tur 10. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edilen Paul George, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers'ta da forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Kıyafet mağazasında korkunç olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray

Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray