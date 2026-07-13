Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Bir Destandır Çanakkale' Programı ile 2026’da Binlerce Öğrenci Tarihle Buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Bir Destandır Çanakkale' Programı ile 2026’da Binlerce Öğrenci Tarihle Buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında, 2026 yılında binlerce lise öğrencisi ücretsiz olarak Çanakkale'yi ziyaret ediyor. Program dahilinde Patnos, Hamur ve Tutak ilçelerinden toplam 35 öğrenci, 4 günlük gezide Çanakkale Şehitliği ve tarihi alanları görerek milli ve manevi değerlerini güçlendirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında, 2026 yılında da binlerce lise öğrencisi Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferiyle buluşuyor.

Program kapsamında Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçeden 15 lise öğrencisi kız, Çanakkale'ye uğurlandı. Ağrı genelinde ise Patnos'un yanı sıra Hamur ilçesinden 10, Tutak ilçesinden ise 10 öğrenci programa katılım sağladı.

Yolculuk dahil 4 gün sürecek gezi boyunca öğrenciler, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere tarihi alanları ziyaret ederek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden mekanları yerinde görme fırsatı bulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen programın temel amacı; gençlerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek, tarih bilincini artırmak ve Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak olarak ifade edildi.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür organizasyonların gençlerin tarihini yerinde öğrenmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilerin unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklarını ve milli-manevi duygularını daha da pekiştireceklerini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste

Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?