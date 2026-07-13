Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Bir Destandır Çanakkale' Programı ile 2026’da Binlerce Öğrenci Tarihle Buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında, 2026 yılında da binlerce lise öğrencisi Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferiyle buluşuyor.

Program kapsamında Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçeden 15 lise öğrencisi kız, Çanakkale'ye uğurlandı. Ağrı genelinde ise Patnos'un yanı sıra Hamur ilçesinden 10, Tutak ilçesinden ise 10 öğrenci programa katılım sağladı.

Yolculuk dahil 4 gün sürecek gezi boyunca öğrenciler, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere tarihi alanları ziyaret ederek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden mekanları yerinde görme fırsatı bulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen programın temel amacı; gençlerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek, tarih bilincini artırmak ve Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak olarak ifade edildi.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür organizasyonların gençlerin tarihini yerinde öğrenmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilerin unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklarını ve milli-manevi duygularını daha da pekiştireceklerini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı