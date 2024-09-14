Üye Girişi
Haberler

Patnos'ta Gençler Sporla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençler sokakları spor alanına çevirerek çeşitli spor dallarında keyifli anlar yaşadı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde,Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençler,sokak ve caddeleri spor alanına çevirdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesikapsamında Patnos'ta düzenlenen etkinlikte,gençler çeşitli spor dallarında hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.Sokaklarda yapılan basketbol,futbol,voleybol gibi takım oyunlarının yanı sıra bireysel spor dallarına da yer verildi.Etkinliğe katılan gençler,sosyal medyadan uzaklaşıp arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi,yaptığı açıklamada,gençlerin fiziksel ve ruh sağlığı için sporun önemine dikkat çekti.Çelebi,"Geleceğimiz olan gençlerimizin sosyal medyada geçirdikleri zamanı azaltarak; sportif,sosyal ve kültürel faaliyetlere eğilim göstermelerini sağlamak başlıca görevimiz.Bu kapsamda il genelinde birçok etkinlik düzenliyoruz.Gençlerimizin yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor" dedi.

Çelebi,projenin amacının gençleri sosyal hayata kazandırmak,sportif faaliyetlere yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlığa bakın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title