Patnos Gençlik ve Spor Müdürü, Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Patnos Gençlik ve Spor Müdürü, Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti
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Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Alparslan, gençliği spora yönlendirmek amacıyla yapılan çalışmaları anlattı ve önemli sorunlar üzerinde durdu.

Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan, Patnos Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz tarafından karşılan Alparslan, samimi karşılamadan ötürü teşekkürlerini iletti.

"Gençlerimizi Kötü Alışkanlıklardan Kurtarmak İçin Çabalıyoruz"

Gençleri spora yöneltebilmek için çok yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Alparslan, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Günümüz gençliğini tehdit eden 3 önemli sorunun uyuşturucu, obezite ve teknoloji olduğunu kaydeden Alparslan; "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizi spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için pek çok projeyi uygulamaya koyduk. Patnos genelinde yaklaşık iki bin çocuğu yetenek taramasından geçirdik. Hem çocuklarımızı hem de ailelerini salonlara çekmiş olduk. İlkokul 3.sınıf düzeyindeki bu çocuklara bir yıl boyunca özel spor dersleri verilecek ve meyilli oldukları branşlara yönlendirilecek" diye konuştu.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, gençliğe yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını belirterek, "Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için yapılan her çaba çok kıymetli. Bu anlamda yıllardır ilçemizde görev yaptığı her alanda vatandaşların beğenisini kazanan, özveri ile çalışan kıymetli müdürümüz Fatih Alparslan ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Patnos Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan tel oyma Türk Bayrağının hediye edilmesi, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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