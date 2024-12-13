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Pasinler'de Badmintonculara Malzeme Desteği

Pasinler'de Badmintonculara Malzeme Desteği
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Kaymakam Yunus Emre Temel'in destekleriyle badmintonculara malzeme dağıttı. Antrenmanlarını sürdüren sporcular bu destekle hazırlandıkları müsabakalara daha iyi bir şekilde katılacaklar.

Erzurum Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Kaymakam Yunus Emre Temel'in destekleriyle badmintonculara malzeme dağıttı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde badmintonculara malzeme dağıtıldı. Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, ilçe Kaymakamı Yunus Emre Temel'in destekleri ile spor salonunda antrenmanlarını sürdüren badmintonculara malzeme dağıtarak kendilerini sevindirdi.

Yılmaz, "Kaymakamımızın destekleriyle antrenörümüz Ayşe Boz yönetiminde badminton çalışmaları yapan ve müsabakalara hazırlanan sporcularımıza malzeme dağıtımı yaptık" dedi.

Badminton Antrenörü Ayşe Boz, destekleri için Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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