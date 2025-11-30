Haberler

Partizan Taraftarlarından Zeljko Obradovic'e Destek Gösterisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'da Partizan taraftarları, başantrenör Zeljko Obradovic'in görevden ayrılmasını protesto etmek için antrenman önünde toplandı. Gergin anların yaşandığı protestoda bazı taraftarlar güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı. Takım kaptanı Marinkovic, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Sırbistan ekibi Partizan'ın taraftarları, takım antrenmanı sırasında salon önünde toplanarak başantrenör Zeljko Obradovic'in görevden ayrılmasını protesto etti.

Sırp basınında yer alan haberlere göre Obradovic'in takıma dönmesini isteyen çok sayıda Partizan taraftarı, ayrılık kararını protesto etmek amacıyla Belgrad Arena'nın önünde bir araya geldi.

Salona girmeye çalışan bazı taraftarlar, polis ve güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı.

Kulüp başkanı Ostoja Mijailovic aleyhinde tezahüratta bulunan taraftarlar, yönetim ya da teknik ekipten bir kişinin kendilerine açıklama yapmasını talep etti.

Marinkovic taraftarları sakinleştirmeye çalıştı

Takım kaptanı Vanja Marinkovic, gerginliği azaltmak için taraftarların yanına giderek konuşma yapmak zorunda kaldı.

Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Marinkovic, "Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Hepimiz, her şeyden çok sevdiğimiz bu arma için buradayız. Obradovic ile konuştuk. Denedik ve hala deniyoruz ama bu konuda fazla bir etkimiz olmuyor. Daha fazla bir şeyler bildiğimizi düşünebilirsiniz ama bilmiyoruz. En önemlisi, sahada her şeyimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Obradovic'in takımdan ayrılmasının "Partizan'ın sonu" olacağını savunan taraftarlar ise durumun değişmemesi halinde 4 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ile Belgrad'da yapılacak maçın oynanmasını engelleyeceklerini öne sürdüler.

Yaklaşık iki saat süren gerginlik sırasında antrenman iptal edildi ve basketbolcularla teknik ekip salondan ayrıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor

Atlattığı badireler say say bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi" diyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.