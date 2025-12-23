Haberler

Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti

Güncelleme:
Sırbistan temsilcisi Partizan, NBA'de önemli deneyime sahip olan Cameron Payne ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers ve Phoenix Suns gibi takımlarda oynamıştı.

Sırbistan ekibi Partizan, Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Payne, Nba'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

