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Paris Olimpiyatları'nda Türk Sporcular İlk Gün Yarıştı

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Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde Türkiye adına 14 bireysel sporcu ve erkek cimnastik takımı yarıştı. Salih Yıldız Judo'da yarı finale yükselirken, Elis Özbay kürek branşında çeyrek finale çıkmayı başardı. Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta final hakkı elde etti. Diğer sporcular ise yarı finale çıkamadı ve oyunlara veda etti.

Paris Olimpiyatları’nın ilk gününde toplam 14 bireysel sporcu ile erkek cimnastik takımı Türkiye adına yarışıyor.

Salih Yıldız Judo erkekler 60kg’da yarı finale yükselmeyi başardı. Yıldız Olimpiyatlar’a Avrupa üçüncüsü ünvanı ile geldi.

Türkiye adına bir ilke imza atan kürekçi Elis Özbay da kadınlar tek çifte yarışında, çeyrek final için yarışacak dereceyi almayı başardı.

Özbay kürek branşında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu olacak tarihe geçmişti.

Atıcılıkta kadınlar 10m Havalı Tabanca elemelerinde Şevval İlayda Tarhan 7. olarak yarın finalde yarışma hakkı elde etti.

Yüzme erkekler 100m kurbağalama elemelerinde Berkay Ömer Öğretir, serisinde 6., genel sıralamada ise 21. sırayı alarak yarı final bileti alamadı.

10m havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10., Yusuf Dikeç 13. sırayı aldı ve ilk 8 sporcunun yer alacağı finale yükselemedi.

Judo kadınlar 48kg'da Tuğçe Beder, ilk turda ev sahibi Fransa'dan Shirine Boukli'ye mağlup olarak oyunlara veda etti.

Bir başka tarihi katılımda Türkiye’yi eskrim erkekler kılıç kategorisinde temsil eden Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalya'dan Luca Curatoli'ye 15-10 mağlup olarak oyunlara veda etti. Enver Yıldırım, bu alanda 52 yıl sonra yarışan ilk sporcu oldu.

BBC

Paris Olimpiyatları Salih Yıldız Türkiye Spor Güncel Haberler

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