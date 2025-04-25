Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Son beraberlikle liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. İki Suudi Arabistan kulübünün Portekizli çalıştırıcı için astronomik bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülüyor.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
ÇUVALLA PARA VERECEKLER
Takımdan ayrılabileceği söylenen Portekizli çalıştırıcının peşinde iki Suudi Arabistan kulübünün olduğu öne sürülüyor. Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.
NELER OLACAĞI MERAK KONUSU
İyi bir teklif geldiği takdirde Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bırakıp Körfez'de çalışmak istediği aktarılıyor. 62 yaşındaki hocanın ayrıldığı takdirde Sarı- Lacivertliler'in yerli bir hocayla yeni sezona devam edeceği iddia ediliyor. Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti. Kanarya ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Mourinho'nun mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.