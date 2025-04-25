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Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Son beraberlikle liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. İki Suudi Arabistan kulübünün Portekizli çalıştırıcı için astronomik bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ÇUVALLA PARA VERECEKLER

Takımdan ayrılabileceği söylenen Portekizli çalıştırıcının peşinde iki Suudi Arabistan kulübünün olduğu öne sürülüyor. Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

NELER OLACAĞI MERAK KONUSU

İyi bir teklif geldiği takdirde Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bırakıp Körfez'de çalışmak istediği aktarılıyor. 62 yaşındaki hocanın ayrıldığı takdirde Sarı- Lacivertliler'in yerli bir hocayla yeni sezona devam edeceği iddia ediliyor. Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti. Kanarya ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Mourinho'nun mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Adam sadece konuşuyor başka bişey yok.....elindeki kadro ismail kartalın elinde olsa şampiyondu fener

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Hadi inşallah bir an önce gitsin kurtulalım şundan

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