Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi

Güncelleme:
PARALİMPİK olimpiyatlarında tarih yazarak iki altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk dünyaevine girdi.

2016 Rio ve 2020 Tokyo olimpiyatlarında şampiyon olan, çok sayıda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdullah Öztürk, Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen düğün töreninde Sedef Yücedağ ile evlendi. Çiftin yakınları ve spor camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende Sedef Abdullah çiftinin nikah şahitliğini, Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, dünya şampiyonu eski güreşçi Selçuk Çebi, antrenör İlhami Kılınçkaya ile paralimpik şampiyonu milli sporcu Gizem Girişmen yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztürk çiftine telgraf göndererek mutluluk diledi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da çifte TS Club ürünlerinden hediye gönderdi.

