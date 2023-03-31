Paraları sayarken daha çok yorulacak! Haaland'ın tek bir imzayla aldığı ücret dudak uçuklattı
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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, dünyaca ünlü spor giyim firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Norveçli golcü, yıllık 20 milyon sterlin kazanacak.
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de bu sezon istatistikleri altüst eden Erling Haaland, büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Nike ile seneleği 20 milyon sterlinden anlaşma imzalayan Haaland'ın, 19,5 milyon sterlinlik senelik ücretini geride bıraktığı ifade edildi.
Haaland'ı resmen açıklayan Nike, "9'un yeni dönemi. Erling Haaland doğanın gücü. Hazır mısın?" mesajıyla anlaşmayı duyurdu.
Haaland, bu sezon Manchester City'de çıktığı 37 resmi maçta 42 gol attı. 26 lig maçında 28 gol, 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise 10 gol kaydetti. Community Shield, EFL Cup ve FA Cup'ta çıktığı toplam 5 maçta ise 4 gol attı.