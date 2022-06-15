Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan Sümeyye ve Sevilay yurda döndü - Haberler

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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan Sümeyye ve Sevilay yurda döndü

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan Sümeyye ve Sevilay yurda döndü

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı ve iki gümüş madalya elde eden Sevilay Öztürk, İstanbul'a geldi.

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı ve iki gümüş madalya elde eden Sevilay Öztürk, İstanbul'a geldi.

Madeira Adası'ndaki yarışlarda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 41.58'lik derecesi ile altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebekte ikinci olan Sevilay Öztürk'ü İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri ve aileleri karşıladı.

Alkışlarla karşılanan sporculara çiçek kolyeler takılırken, çok mutlu olduğunu söyleyen Sümeyye Boyacı, "Herkese çok teşekkür ederiz. Bu madalyayı ülkemiz için aldık. Bize destek olan herkese, Yılmaz Büyükerşen'e ve federasyonumuza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Sevilay Öztürk ise "Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. İnşallah tekrarını yaşatacağız, seneye umarım altın madalya olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca havalimanı personelleri Sümeyye ve Sevilay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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