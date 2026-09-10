Para tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta teklerde yarı finalist oldu.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta teklerde yarı finalist oldu.
Dünya 4 numarası Ahmet, New York kentinde düzenlenen turnuvada, 16 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde çeyrek final maçına çıktı.
Arjantinli Gonzalo Lazarte ile karşılaşan Ahmet Kaplan, mücadeleyi 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) kazandı ve yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı Sam Schröder'in rakibi oldu.
Kaynak: AA