Finlandiya'da Boccia'da bronz madalya
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Kupası'nda para milli sporcular Öner Bozbıyık ve Havva Alyurt'tan oluşan takım, BC3 Çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Finlandiya'nın Lahti kentindeki organizasyonda BC3 Çiftler kategorisi mücadelesi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak