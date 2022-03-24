Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'ya gitti - Haberler

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Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'ya gitti

AA - Musa Samur - Spor
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Para Masa Tenisi Milli Takımı, İspanya'ya gitti

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası için İspanya'ya gitti.

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası için İspanya'ya gitti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Costa Brava kentinde 26 Mart Cumartesi günü sona erecek turnuvada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Tekler kategorisinde maçların bugün ve yarın, çiftler kategorisinde ise 25-26 Mart'ta oynanacağı turnuvada milli formayı Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nergiz Altıntaş, İrem Oluk, Merve Cansu Demir, Hamza Çalışkan ve Süleyman Vural giyecek.

AA / Musa Samur - Spor

Costa Brava, İspanya, Milli, Mart, Spor, Haberler

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