TAYLAND'DA düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, çift kadınlarda dünya şampiyonu oldu. Sporcular şampiyonluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiklerini söyledi.

Tayland'ın Pattaya kentinde 13-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda çift kadınlar WD22 kategorisinde mücadele eden Ebru Acer ve Sümeyra Türk, şampiyon oldu. İlk maçta Hong Kong'dan Wong Pui Kei ve Wong Ting Ting ikilisine 3-2 mağlup olan milli sporcular; ikinci maçta Rus rakiplerini 3-1, son maçta ise Tayvanlı rakiplerini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Ebru Acer ve Sümeyra Türk, dünya şampiyonluğunu elde etti. Tek kadınlar klas 11 kategorisinde ise Ebru Acer ise çeyrek finalde Rus sporcu Elena Prokofeva'yı, yarı finalde de Hong Konglu Ng Mui Wui'yi 3-1 yendi. Milli sporcu, final müsabakasında da Rus sporcu Maria Galkina'yı 3-1 mağlup ederek tek kadınlarda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Dünya şampiyonu olan özel milli sporcular, turnuvanın ardından yurda döndü. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a gelen şampiyon sporcular, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN: BİZ ENGELLERİ ARTIK SPORLA AŞTIK

İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bugün Türk spor tarihinin en önemli şampiyonasından dönüyoruz. Yıllar önce evlerine kapatılan, yok sayılan, bunlar spor yapamaz denilen çocuklar bugün Tayland'dan iki dünya şampiyonluğuyla dönüyor. Ebru Acer, Türk spor tarihinin ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez para masa tenisinde Rus rakibini yenerek altın madalya kazandı. Aslında ülkemizdeki bütün engelli çocuklara, özel çocuklara Şırnak'taki, Mardin'de k, Diyarbakır'daki çocuklara, 'İmkansızlar başarılabilir' düşüncesini verdik. Biz imkansızı başardık. Bir Türk sporcunun oradaki maçlarda bayrağı dalgalandırması, zirveye çıkması, İstiklal Marşı'nı okutması Cumhuriyet tarihinde ilk kez olmuştur. Son yıllarda engelli sporculara verilen öneme baktığımızda biz engelleri artık sporla aştık. Normal sporcuların kazanamayacağı başarıyı Ebru Acer ve Sümeyra Türk'le hem teklerde Dünya şampiyonu olduk hem de çiftlerde dünya şampiyon olduk. Bir federasyon başkanı olarak çok gururluyum. Son yıllarda engelli sporculara en iyi şartlarda spor yapmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

EBRU ACER: 2028 LOS ANGELES'DE DE ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM

Büyük başarı yakaladıklarını söyleyen Ebru Acer, "İlk defa altın madalya kazandım çok mutluyum. Büyük bir başarıydı. Bu başarıyı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum. İyi ki başardım. 2028 Los Angeles'de de altın madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

SÜMEYRA TÜRK: HEDEFİM OLİMPİYATLARDA DERECE YAPMAK

Sümeyra Türk ise, "Dünya Şampiyonası'nda ilk defa altın madalya kazandım. Bu süreçte çok çalıştık. Altın madalyayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda derece yapmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı