Papara Göztepe, Sude Hacımustafaoğlu ile Sözleşme İmzaladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Papara Göztepe'mize yeniden hoş geldin Sude Hacımustafaoğlu. Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Sude Hacımustafaoğlu ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Sude, geçtiğimiz sezon çift lisans ile genç oyuncu statüsünde takımımızda da forma giymiş ve şampiyon kadromuzda yerini almıştı." denildi.