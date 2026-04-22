Haberler

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK, sahasında İspanya ekibi Surne Bilbao Basket'i 79-73 mağlup etti. Patrick Beverley'in 24 sayısı galibiyette etkili oldu.

PAOK Spor Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 43-35 üstünlükle girdi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan PAOK, üçüncü periyodunu 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 79-73 kazandı.

Yunanistan ekibinde Patrick Beverley, 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Justin Jaworski'nin 24 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Şampiyonun belirleneceği rövanş karşılaşması, 29 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

