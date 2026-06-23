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Panathinaikos, TJ Shorts ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, TJ Shorts ile yollarını ayırdı
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Yunanistan ekibi Panathinaikos, 28 yaşındaki oyun kurucu TJ Shorts ile yollarını ayırdığını duyurdu. Shorts, geçen sezon 23 maçta 8.3 sayı, 7.1 asist ortalamasıyla oynadı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos, 28 yaşındaki oyun kurucu TJ Shorts ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunda değişikliklere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic'i getiren Yunanistan temsilcisi, oyun kurucu TJ Shorts ile yollarını ayırdı.

2022 yılından itibaren Kuzey Makedonya Milli Basketbol Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda yeşil-beyazlı ekipte 23 karşılaşmada görev yaptı. Shorts, bu süreçte maç başına 8.3 sayı, 3.5 ribaund, 7.1 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalayarak takımına katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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