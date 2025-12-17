Haberler

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'yu 81-77 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Başantrenör Ergin Ataman, takımın savunma başarısını öne çıkardı ve galibiyetin EuroLeague maratonu açısından değerine vurgu yaptı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-77 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "İlk yarıda müthiş oynadık. Savunmada çok iyi iş çıkardık. Hücumda çok top kaybı yapmamıza rağmen oyunu kontrol ettik. İkinci yarının başında Fenerbahçe, ritmi yakaladı ama kalan bölümde her şey değişti ve kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'dan önce oynadıkları 2 maçta yenildiklerinin hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Kötü giden bir Panathinaikos yok. Kötü durumda değiliz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu, önemli bir galibiyet. EuroLeague, çok zor bir maraton. Herkes herkesi her yerde yenebiliyor." diye konuştu.

Dördüncü periyotta yaptığı değişikliklerin etkisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ergin Ataman, "Kısalardan skor bulamadığımız dönemlerde birilerinin ortaya çıkması gerekiyordu. Ömer Faruk ve Faried'i çıkararak Hernangomez ve Mitoglou ile oynadık. Skor üretmeye başladılar. Tabii bazı mucizevi atışlar da var. Hernangomez'in soktuğu üçlük gibi. O da Allah'ın herhalde buradaki 10 bin kişiye bir cevabı oldu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title