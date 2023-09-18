Pamukkale Belediyesporlu Pehlivanlar 10 Madalya İle Döndü

Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar, katıldıkları 12. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden 10 madalya ile döndü.

Pamukkale'nin adını er meydanında başarıyla duyuran pehlivanlar hafta sonunda da boş durmadı. Beyağaç ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan mavi-beyazlı kulübün sporcuları 4 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz olmak üzere toplam 10 madalya aldı. Minik 1 boyunda Daniel Erfani, Minik 2 boyunda Eray Özcan, Küçük orta küçük boyda Yılmaz Bakan ve başaltı boyunda Erhan Yılmaz rakiplerini yenerek altın madalya almaya hak kazandı. Yahya Sönmez Minik 1 boyunda, Ali Bakan Minik 2 boyunda ve Umut Erdoğan deste Büyük Orta boyunda ikinci olurken, Samet Can Meler Minik 1 boyunda, Ercan Bakan Teşvik 2 boyunda ve Eren Piren de Küçük orta büyük boyda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Pamukkale Belediyesporlu güreşçiler, 24 Eylül Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan Denizli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de boy gösterecek. - DENİZLİ