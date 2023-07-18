Pamukkale Belediyespor Güreşçileri Başkanı Ziyaret Etti

Pamukkale Belediyespor'un başarılı güreşçileri Beytullah Sarı, Umut Erdoğan ve Ali Bakan antrenör Yusuf Alver ve Pamukkale Belediyespor Başkanı Ayhan Soyfidan, Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki genç sporcuların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Pamukkale Belediyespor'un aktif olduğu branşlardan güreşte geçtiğimiz günlerde başarılı sonuçlar gelmişti. Mavi-beyazlı kulübün şampiyon güreşçisi Beytullah Sarı milli forma ile U15 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olma başarısı elde etti. Öte yandan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Deste Orta boyunda Umut Erdoğan gümüş madalya kazanırken, Minik 1 boyunda Ali Bakan bronz madalya kazanmıştı. Başarılı sporcular Pamukkale Belediyespor Başkanı Ayhan Soyfidan ve antrenör Yusuf Alver ve ile birlikte Başkan Örki'yi makamında ziyaret etti. Başkan Örki, "Pamukkale Belediyespor olarak adımızı hem yurt içinde hem de yurt dışında sizlerin sayesinde duyuruluyor. Son olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen ata sporuna sevdalı vatandaşların olduğu 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Pamukkale Belediyesi adı sürekli yankılandı.

Takım olarak çok iyiydik. Ben bu yüzden dereceye giren ve giremeyip orada mücadele eden sporcularımızı da tebrik ediyorum. Bunun yanında hocalarımıza, kulübümüzün yönetimine teşekkür ediyorum. Beytullah da Avrupa'da dereceye girerek bayrağımızı göklere çekti. Biz sporun her branşına destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ